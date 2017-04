Tweet no Twitter

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) criticou o retorno do secretário de Estado de Cidades Wilson Santos (PSDB) para a Assembleia Legislativa. O afastamento temporário de Wilson foi anunciado na segunda-feira (10). O objetivo seria “defender a obra do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) junto aos deputados”.

Segundo Oscar Bezerra, Wilson estaria querendo passar por cima do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Obras da Copa para manter o novo acordo entre Consórcio VLT e Governo, feito para a retomada das obras do modal de transporte.

“Em função de que ele não conseguiu de longe tentar fazer com que as coisas acontecessem da forma que ele queria, está voltando para o parlamento na intenção de convencer de que ele está certo em gastar R$ 922 milhões para terminar uma obra. Isso é um grande equivoco que o Governo vai cometer, porque o Estado não tem condições financeiras para aportar R$ 300 milhões, que é a contrapartida imediata”, disse em entrevista a Rádio Capital.

O relatório da CPI, que deve ser votado nas próximas semanas, apontou a existência de fraudes, descumprimento de contratos, superfaturamento, pagamentos indevidos e má qualidade dos serviços nas obras feitas durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Por isso, o novo acordo seria nulo, segundo Oscar. “O contrato é nulo. O RDC [Regime Diferenciado de Contratação] não pode ter aditivo de prazo, nem de valor. E teve. Portanto, o contrato é nulo. E, considerando todas as multas por não atenderem os prazos, teriam que devolver ao Estado R$ 150 milhões”, afirmou.

Ainda segundo Oscar, o Governo está “totalmente na contramão” por não apoiar o relatório da CPI e cobrar as multas, mas forçar um novo acordo. “Ao invés de receber as multas, o Estado está pagando mais dinheiro, como se consórcio fossemmil maravilhas, como se tudo tivesse sido feito corretamente. Por isso a nossa revolta. Sabemos que, durante a investigação, foi detectado que houve jogo de planilhas, direcionamento, ou seja, irresponsabilidade total do consórcio”, afirmou.

Para Oscar, a solução para a retomada das obras do VLT é por meio de uma parceria publico privada. Inclusive um grupo chinês já teria se mostrado interessado.

“Nós podemos chamar a PPP. Um investidor para fazer o VLT. Não nós bancamos um negócio que não temos condições de bancar. Nós temos um grupo chinês, por exemplo, que tem interesse em vir conversar. Foi falado já isso para o governo. Mas Wilson definiu que vai tratar as obras do VLT e está querendo patrolar todo mundo, inclusive a Assembleia, mas não vai”, disse.