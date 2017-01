Alecy Alves

Na madrugada desta terça-feira (16.01), policiais militares libertaram um caminhoneiro assaltado e feito refém em Tangará da Serra e prenderam um dos assaltantes. Também recuperaram o caminhão tanque (com 45 mil litros de óleo diesel) que ele conduzia e havia sido levado pelos bandidos.

O motorista estava amarrado em uma árvore no meio da mata, a margem de uma estrada vicinal acessada pela rodovia MT-246, sob vigilância de um dos assaltantes. Nesse mesmo local, um segundo caminhão, supostamente roubado, carregado com 250 sacas de carvão, também foi encontrado.

A ação policial se estendeu por quase oito horas e mobilizou dezenas de policiais militares de diversas unidades do 7º Comando Regional de Tangará da Serra e de delegacias da Polícia Judiciária Civil (PJC).

A Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia sobre o suposto desaparecimento do motorista por volta das 17h. A empresa proprietária do caminhão suspeitou do roubou porque não conseguia fazer contato telefônico com o caminhoneiro e nem obter sinais do rastreamento do veículo.

Sob o comando de um oficial do 7°CR da PMMT e um investigador da PJC, diversas equipes saíram em buscas. No município de Nova Olímpia, uma guarnição local da Polícia Militar avistou um caminhão tanque com as mesmas características do que havia sido roubado.

Abordado, o condutor, identificado como Jean Carlos Borges de Moura, de 24 anos, acabou confessando sua participação no roubo e apontando o local para onde a vítima havia sido levada. Ele relatou seguir com o caminhão até a cidade de Jangada, onde encontraria outros membros da quadrilha e definiriam o destino do veículo e da carga.

O assaltante que seria o responsável por vigiar o motorista no cativeiro conseguiu fugir. Já o homem que estava dentro do caminhão carregado de carvão, A.A.P., de 53 anos, foi detido por suspeita de participação no crime. As buscas e investigações sobre o roubo continuam.