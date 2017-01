Rodrigo Maciel Meloni | Sefaz-MT

Proprietários de veículos com final de placa 1 têm até o dia 31 de janeiro para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sem multa e juros. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) informa que, em Mato Grosso, o contribuinte deve acessar a internet para obter e imprimir seu boleto, no site da Sefaz.

As agências fazendárias também podem ser procuradas para obter o documento de arrecadação. O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada. Quem possui veículo com placa terminando em 1 e efetuar o pagamento até o final do mês não terão desconto. O benefício foi concedido para quem pagou até o dia 20 de janeiro.

Após o fim do mês, passam a incidir juros e multas, que são calculados com base no valor do imposto corrigido monetariamente.

A tabela e o calendário de pagamento do IPVA já foram divulgados no site da Sefaz, em dezembro de 2016. Este ano, o IPVA está, em média geral, 3,7% menor do que o que foi pago no ano passado, com alíquotas que variam entre 1% e 4%, dependendo do tipo, marca, modelo e ano de fabricação do veículo.

O recolhimento do imposto é feito com base na pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que aponta redução média de 4,5% para automóveis, 3,9% para camionetes e utilitários, 8% para caminhões, 5,8% para ônibus e micro-ônibus e 2,3% para motos e similares.

O IPVA é o imposto com a segunda maior arrecadação em Mato Grosso. De janeiro a novembro de 2016, foram arrecadados cerca de R$ 569,5 milhões, sendo que o valor de 12 meses será fechado em janeiro. A estimativa de arrecadação para 2017 é de R$ 610,8 milhões, conforme previsão da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017.

Do total de IPVA arrecadado, 50% são destinados ao Estado e 50% aos municípios onde estiver licenciado o veículo. O recurso é aplicado de acordo com as prioridades estabelecidas no Orçamento do Estado e das prefeituras.