Rafaela Caetano

A Prefeitura de Cuiabá está realizando a vistoria em todos os táxis da Capital, para que eles estejam aptos a circular nas ruas durante o ano de 2017. A operação, que acontece até o fim do mês de março no pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, vai regulamentar os 604 veículos atualmente cadastrados, efetuando a renovação do Alvará de circulação.

“É fundamental que os taxistas venham regularizar sua situação dentro do prazo, para que possam dar sequência no atendimento ao cidadão dentro da regularidade, em conformidade com a lei. Com o Alvará 2017 exposto em seu veículo, o cliente ficará mais seguro em adquirir o serviço oferecido pelo condutor, na certeza de que ele está sob o amparo da Prefeitura de Cuiabá”, afirma Antenor Figueiredo, secretário municipal de Mobilidade Urbana.

Para que o condutor do veículo esteja apto a atender a população, é necessário que ele esteja cadastrado junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, responsável pela emissão do Alvará. Com a renovação de sua permissão em mãos, o proprietário e o permissionário do táxi (quando houver) devem encaminhar a documentação pessoal e do automóvel para a pasta, além de efetuar o pagamento das taxas, que correspondem a R$ 639,98 (incluindo o alvará e a vistoria) e R$ 29,28, referente ao protocolo.

“Com a documentação regular, que implica também em possuir o certificado da capacitação de Condução de Passageiros, o taxista deve se dirigir para a vistoria, onde todo o veículo será avaliado considerando suas condições estruturais e regulamentações específicas da modalidade. É fundamental que o taxímetro esteja devidamente regulado, os pneus em bom estado e todos os cintos de segurança aptos para o uso e acessíveis aos passageiros. Caso tudo esteja correto, o Alvará será emitido e o condutor poderá trabalhar regularmente em Cuiabá”, afirma Juliana Domingues, agente de trânsito e servidora do setor de Regulação da Semob.

Um dos pré-requisitos para atuar como taxista na Capital é não ter restrições em seu nome ou ficha criminal. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Cuiabá – Sintac, Aelson Alves, essa medida é fundamental para garantir a qualidade do serviço prestado ao consumidor. “Todos os motoristas cadastrados atuam como profissionais responsáveis, submetidos à lei, o que confere tranquilidade e segurança para os passageiros”, concluiu.