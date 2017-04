Karine Miranda/GD

O procurador de Justiça da Vara Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, garantiu que o Ministério Público vai trabalhar para retirar todos os proprietários que ocupam ilegalmente parte da Unidade de Conservação Serra de Ricardo Franco, pertencente ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste de Cuiabá).

Ele classificou os fazendeiros como “grileiros”, inclusive o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha (PMDB), que possui propriedades na região. Segundo Scaloppe, o ministro entrou na área depois que ela já havia sido considerada parque e “sabia que havia óbice legal e desmatou além do que era possível”.

O parque foi criado em 1997 e abriga a unidade de conservação estadual com maior potencial turístico de Mato Grosso. São 158,6 mil hectares de extensão que abriga a cachoeira do Jatobá, a maior do estado, com 248 metros de queda.

“São grileiros que estão lá. Eles entraram em um parque pertencente ao Estado de Mato Grosso. Que pertence a nós. Eles não têm direito de ficar lá e nós vamos trabalhar até o último momento e nós apelamos à Assembleia Legislativa”, disse Scaloppe, após reunião com o presidente da AL, deputado Eduardo Botelho (PSB), nesta terça-feira (25).

Conforme Scaloppe, o ministro Padilha reclamou e pressionou em todas as instâncias para evitar o manejo do parque e a efetivação de sua regularização que impedirá a extinção do parque, conforme consta no projeto de lei apresentado por lideranças partidárias da AL.

“O ministro Eliseu Padilha deveria reconhecer publicamente que ele entrou depois no parque. Ele reclamou, telefonou no Ministério Publico, deve ter pressionado várias pessoas e tudo mais”, afirmou.

O procurador lembrou ainda que Padilha já foi acionado pelo Ministério Publico Federal por danos ambientais em outro local, além de responder por crime semelhante no Rio Grande do Sul. “Não tenho nenhum receio em dizer. Ele está dando mau exemplo. Acho que Temer está dando mau exemplo com isso”, declarou.

Todos os “grileiros”, segundo o procurador, não têm direito a nenhum tipo de indenização, vão responder por dano ambiental e criminalmente. Ao todo, deverão ser instauradas 50 ações. “Muita gente pressionou. Claro que muita gente pressiona mesmo e que não vai ao Ministério Público agora porque declaramos a nossa posição. Quem vai ao MPE são os proprietários que apoiam e nós estamos preservando eles”, disse.

Reunião na AL – Em uma tentativa de “frear” o projeto de extinção do parque na Assembleia, Scaloppe se reuniu com o deputado Botelho e sugeriu para que haja a suspensão do andamento do projeto e a realização de audiências públicas para se discutir melhor o assunto.

Botelho garantiu que uma comissão será instituída para acompanhar o caso. “Nós vamos suspender o projeto, por enquanto, para uma discussão e o procurador está pronto para vir na Assembleia conversar com deputados e vamos discutir. Não vamos fazer nada a toque de caixa”, garantiu.