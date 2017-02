Da Redação com assessoria

O juiz Alexandre Delicato Pampado, da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (231km ao sul de Cuiabá) condenou um homem a 67 anos de prisão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro praticado contra três enteadas e uma filha.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o réu teria praticado conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal com uma enteada que tinha apenas oito anos, à época do início dos abusos. As outras duas enteadas, também vítimas do mesmo tipo de abuso, tinham sete anos quando a prática teve início. Já a filha do réu começou a ser vítima de estupro aos cinco anos. O número do processo e o nome das partes não foram divulgados pois o processo tramita em segredo de justiça.