Da Redação/Extra MT

Prestes a completar 75 de fundação, o Cine Teatro Cuiabá inicia, nesta terça-feira (16.05), a edição especial do projeto Encontros com Cinema, uma atividade regular de difusão cinematográfica do espaço cultural. O Ciclo 75 Anos de Cine Teatro Cuiabá irá contemplar sete projeções que já estiveram em cartaz, desde a fundação, em 23 de maio de 1942. A nova série começa com a exibição de Festim Diabólico (1948), do diretor Alfred Hitchcock, às 19h.

O longa conta a história de dois jovens que estrangulam até a morte um ex-colega da faculdade, como exercício intelectual, para provar superioridade ao cometerem um “assassinato perfeito”. O filme é um dos mais experimentais de Hitchcock e uma das experiências mais interessantes já tentadas por um grande diretor, abandonando muitas técnicas cinematográficas padrões para permitir as longas e ininterruptas cenas.

Além do filme, a programação do dia 16.05 conta ainda com a apresentação do pianista Arthur Scharneski, que tocará algumas trilhas sonoras de filmes, e histórias sobre a trajetória do Cine Teatro, contadas por Aníbal Alencastro, antigo projecionista dos cinemas de Cuiabá.

O Cine Teatro Cuiabá é um equipamento da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) administrado, via contrato de gestão, pela Associação Cultural Cena Onze.

Audiovisual

Para a escolha das obras cinematográficas do Ciclo 75 Anos de Cine Teatro, foi realizada uma pesquisa minuciosa em arquivos das décadas de 1940 a 1970, disponíveis no site da Biblioteca Nacional.

Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), cobrados como taxa de manutenção dos equipamentos do Cine Teatro Cuiabá. O estacionamento é gratuito no Palácio da Instrução, mediante apresentação do comprovante de entrada para o cinema. Já os estacionamentos pagos também ficarão abertos durante as sessões e custam em torno de R$ 10 (na Rua Barão de Melgaço).

Encontros com Cinema teve início em março deste ano, com o Ciclo Kubrick. O objetivo é formar plateias para o cinema que está distante das salas de exibição do circuito comercial da cidade. Além disso, visa estimular a prática social e estabelecer vínculos não apenas com os filmes exibidos, mas também com outros participantes da ação.

O projeto é uma parceria do Cine Teatro Cuiabá (CTC) com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (Procev), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Durante a pesquisa para o Ciclo 75 Anos Cine Teatro, houve a colaboração do Sr. Aníbal Alencastro e da professora Doutora Maria Auxiliadora de Freitas.

Confira a programação completa, que segue até o dia 27 de junho:

Dia 16.05

Festim Diabólico (Rope, Alfred Hitchcock, EUA, 1948)

– Apresentação do pianista Arthur Scharneski

– Histórias do Cine Teatro com Aníbal Alencastro

Dia 23.05

A Noiva Caiu do Céu (The bride came C.O.D., William Keighley, EUA, 1941)- primeiro filme exibido no CTC

– Apresentação do pianista Arthur Scharneski

– Histórias do Cine Teatro com Aníbal Alencastro

Dia 30.05

– 12 Homens e uma sentença (12 angry men, Sidney Lumet, EUA, 1957)

Dia 06.06

– Fahrenheit 451 (François Truffaut, Reino Unido, 1966)

Dia 13.06

– O Planeta dos Macacos (Planet of the apes, Franklin J. Schaffner, EUA, 1968)

Dia 20.06

– O bebê de Rosemary (Rosemary’s baby, Roman Polanski, EUA, 1969)

Dia 30.06

– Bye Bye Brasil (Carlos Diegues, Brasil, 1979)