O governador Pedro Taques empossou na manhã desta sexta-feira (13.01), o delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, no cargo de Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. A cerimônia de posse aconteceu no auditório da Diretoria Geral da PJC, com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas.

O ato de posse foi assinado por Taques e o secretário Rogers. Após ser empossado, o novo delegado geral Fernando Vasco deu posse à delegada geral adjunta, Silvia Maria Pauluzi.

Com perfil democrático e tido pelos colegas como profissional dedicado e capacitado para o cargo, Fernando Vasco, enfatizou em seu discurso, os 15 anos de Polícia Judiciária Civil, pautado no desenvolvido de um trabalho com seriedade, comprometimento e respeito ao próximo. “A expectativa é grande. Assumo o compromisso de trabalhar incessantemente para o fortalecimento da Polícia Judiciária Civil como um todo, para que os atendimentos sejam melhorados no Estado e que todos os policiais civis da capital e do interior tenham melhores condições para desempenhar suas funções”, afirmou.

Entre suas metas, o delegado geral pontuou o fortalecimento da Inteligência Policial, a integração entre as forças de Segurança (PJC, PM, Politec, Bombeiro e Detran), e também com o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias Federal e Rodoviária Federal. “Estabelecendo diálogo amplo e contínuo para que a engrenagem da Segurança Pública trabalhe de forma precisa, rápida e alcance os resultados almejados por toda a população”, disse.

O secretário Rogers Elizandro Jarbas disse que gestão por resultados, integração e excelência na atividade são pontos principais da Segurança Pública e que esses pilares deverão ocorrer com mais intensidade em 2017, com as forças da segurança. “Teremos condições de avançar muito mais em 2017. É uma equipe forjada na liderança. São pessoas que exerceram a atividade fim, que sempre foram operacionais e acima de tudo conhecem gestão e farão um bom trabalho. Tenho convicção que doutor Fernando será um exemplo de gestor na Polícia Judiciária Civil e que sua equipe terá muito sucesso com as outras instituições”, declarou.

Durante sua fala, o governador Pedro Taques agradeceu aos diretores antecessores, delegado Adriano Peralta Moraes e Rogério Atílio Modelli, que chefiaram a Polícia Judiciária Civil nos dois primeiros anos de seu governo e agora, sob a direção do delegado Fernando Vasco, ajudará a conduzir a Segurança Pública para novos caminhos.

“Tivemos uma lista tríplice e ouvi os três candidatos junto com o presidente do Sindicato dos Delegados. Fiz isso porque entendo a importância no sistema de segurança desses profissionais. A presença dos três candidatos aqui é a demonstração da unidade da Polícia Judiciária Civil, que se completa com a integração com outro sistema de segurança, a regionalização e a interiorização”, disse o governador.

Taques também destacou o aumento em 28% do efetivo da Segurança Pública em dois anos e a abertura de concurso público para ingresso de 2.600 novos profissionais para recompor a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Politec. “Faremos este concurso para tomar posse neste ano. Precisamos de mais pessoas na área de segurança. A Politec precisa ser melhorada e o Detran também”, afirmou.

Lista tríplice

O delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, 40 anos, foi o primeiro colocado, com 138 votos, na Lista Tríplice, para escolha do delegado geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para o exercício de 2017 a 2018. Em segundo lugar ficou o delegado, Anderson Claiton da Cruz e Veiga e em terceiro, o delegado Christian Alessandro Cabral. Os dois também estiveram presentes na cerimônia e foram prestigiado pelo governador Pedro Taques, que os convidou para compor o dispositivo de honra.

O presidente do Sindicato dos Delegados, Wagner Bassi, em nome dos três Sindicatos da Polícia Civil (Delegados, Investigadores e Escrivães), agradeceu ao governador pela aceitação do primeiro colocado na lista tríplice, o delegado Fernando Vasco. “Profissional capacitado, que todos os servidores conferem nele. Isso foi demonstrado na eleição”, validou.

Presenças

A solenidade foi prestigiada também pelo secretário de Justiça e Direitos Humanos, Airton Benedito de Siqueira Junior; o chefe da Casa Militar, coronel, Evandro Lesco; o Promotor de Justiça do Gaeco, Marco Bulhões; o vereador de Cuiabá, delegado Marcos Veloso e Silva; o diretor da Politec, Reginaldo do Carmo; o Prefeito de Campo Verde; Fabio Schoereter, o coronel Clelcimar Rabelo, representado a PM; O coronel Sandro Caillava, representando os Bombeiros; a servidora Lilian Fabrício, representando o Detran; os presidentes do Sindicato dos Delegados, Wagner Bassi Junior, do Sindicato dos Investigadores, Cledison Gonçalves, e representando o Sindicado dos Escrivães, o escrivão Osiel Araújo, e outras autoridades do Governo, delegados, investigadores, escrivães, amigos e familiares.