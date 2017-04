Da Redação/Extra MT

A previsão para o fim de semana é de temperatura amena e chuvas em Cuiabá, que devem se intensificar a partir da sexta-feira (28). De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os dias serão predominantemente de sol, com pancadas de chuvas à tarde. A temperatura mínima pode chegar aos 19ºC no final de semana.

Segundo o Inpe, a quarta-feira (26) terá temperatura mínima de 24º C e a máxima de 34º C. A probabilidade de chuva é de 80% com ventos que alcançam até os 5 km/h.

Na quinta-feira (27), haverá chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima será de 23ºC e a máxima de 31ºC. A intensidade dos ventos aumentará e poderá chegar até 17 km/h.

Já na sexta-feira (28) a temperatura cai e a mínima será de 19°C, com probabilidade de 80% de chover. Os ventos poderão alcançar os 11 km/h. A máxima, porém, será de 30°C. No sábado (29), a temperatura continua nos 19°C, mas a probabilidade de chuva reduz para 5% com nebulosidade variável. A velocidade do vento será de 7 km/h.

Fonte: GD