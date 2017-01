Só Notícias

Vereador no município de São José do Rio Claro (315 km a médio-norte de Cuiabá), Livônio Paulo Brustolin (DEM), de 53 anos, morreu, após receber uma descarga elétrica, em sua fazenda, na noite de quinta-feira (5).

Reprodução



De acordo com a polícia, um maquinário para pulverizar veneno acabou encostando na rede de alta tensão, provocou uma descarga elétrica e atingiu o vereador, que estava próximo.

Uma ambulância com uma equipe médica foi a fazenda (que fica a cerca de 30 km da cidade), prestou socorro, mas ele não resistiu.

Segundo fonte da funerária Santa Clara, o corpo é velado na Igreja Católica. Vereadores, amigos e moradores prestam suas últimas homenagens. O sepultamento ocorrerá no cemitério local, nesta sexta-feira (6), no final da tarde. Livônio iniciou, no último domingo, o quinto mandato.

Filiado ao DEM, ele recebeu 423 votos. Casado, também era contador na cidade. Foi presidente do legislativo por duas vezes e também era conselheiro suplente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat).

O vereador Valdemar Messias dos Santos disse que o município perde “um importante líder político. Me espelhei para exerce o mandato nas ações dele. Era muito honesto e um colega de primeira hora”, definiu o vereador reeleito.