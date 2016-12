Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

O acidente aconteceu entre dois caminhões, um carro e uma motocicleta, na manhã desta sexta-feira (23), na MT-358, em Tangará da Serra (241 quilômetros de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar (PM) o motorista do caminhão guincho e uma pessoa que estava na moto morreram na hora (nomes das vítimas não informados). Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou outras duas pessoas que tiveram ferimentos para um hospital no município. O estado de saúde delas não foi informado.

Até o momento não se sabe o real motivo que levou ao acidente.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que um dos caminhões tentou desviar da motocicleta, quando acabou colidindo com o outro caminhão, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o carro e a moto também foram atingidos. Esta versão ainda não é oficial e será apurada.

Foto: Divulgação