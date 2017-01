Um adolescente de 14 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica, em Colíder, a 648 km de Cuiabá. Segundo a Vigilância em Saúde do município, o adolescente morreu no dia 14 deste mês.

Exames foram enviados para Cuiabá, onde o caso de dengue hemorrágica deve ser confirmado ou descartado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Ângela Maria da Paixão, o adolescente foi internado em um hospital particular de Colíder na sexta-feira (13). O paciente apresentava falta de ar, dores pelo corpo e fraqueza.

O quadro de saúde do adolescente se agravou. Por conta disso, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Colíder.

Conforme a Vigilância do município, o adolescente foi levado para o setor de emergência e, em seguida, para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A vítima morreu no sábado (14).

Materiais coletados e exames foram enviados para o laboratório central de Cuiabá para investigação.

O resultado dos exames deve ficar pronto entre 15 a 30 dias, conforme a Vigilância. Um bloqueio químico foi feito no Bairro Jardim Vânia, onde o adolescente morava. As ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti também serão intensificadas.