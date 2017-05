Da Redação/Extra MT

lvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal por parte do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ressarcimento pago pelo Tribunal de Justiça a magistrados de Mato Grosso em função de despesas médicas não cobertas por planos de saúde custou aproximadamente R$ 1,4 milhão entre 2012 e 2016. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 445 foi proposta por Janot na instância máxima da Justiça brasileira no dia 21 de março deste ano.

Além de pedir o fim do ressarcimento – que vale para atendimento médico e internação hospitalar de magistrados ativos e inativos, e seus cônjuges e filhos de até 18 anos ou considerados incapazes de qualquer idade -, Janot solicitou ainda que a Justiça de Mato Grosso deixe de repor os valores gastos com passagens aéreas e terrestres em caso de tratamento em outro estado.

O direito ao ressarcimento foi estabelecido por lei em 1985 e previa que a Justiça indenizasse os magistrados nos valores que não fossem cobertos pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (Ipemat), incluídas as passagens áereas. Com o fim do Ipemat em 2003, uma resolução do ano de 2009 estabeleceu que seriam reembolsados os gastos não cobertos pelos planos de saúde pagos pelos juízes e desembargadores.