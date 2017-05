Da Redação/Extra MT

Centenas de pessoas passaram pelo auditório do Quartel do Comando Geral (QCG/PMMT) neste domingo (14.05) para o velório do tenente PM Carlos Scheifer, morto em combate no último sábado (13.05) durante uma operação policial que buscavam os envolvidos em um assalto a banco na região norte do Estado.

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas e o comandante geral da Polícia Militar, Jorge Luiz Magalhães, estiveram no velório externando condolências à família e reafirmando a continuidade das atividades nas buscas aos suspeitos ainda foragidos.

Rogers destacou o potencial do jovem tenente e lamentou a perda de Scheifer. O secretário falou também sobre a dedicação do militar durante a carreira.

“Era uma pessoa bem quista por muitos, por onde passou deixou marcas positivas. Perdemos um herói em combate, um homem que tinha amor pela profissão e comprometido com a missão de salvaguardar pessoas de bem, um profissional de altíssima qualidade”, afirmou o secretário.

Amigo de Scheifer e companheiro de farda, o major PM Carlos Evane (Bope) falou sobre a dificuldade para toda a tropa neste momento de dor e das expectativas do amigo que havia se apresentado na unidade recentemente.

“Era um cara ímpar, estava muito feliz por estar no Bope. Ele batalhou muito para chegae aqui. Estamos sentindo muita dor com essa perda, pela pessoa maravilhosa e pelo profissional competente que Scheifer era”, lamentou Evane.

A delegada regional da Polícia Civil, Cinthia Cupido, do município de Cáceres, também lamentou a perda do militar.

“É um momento de tristeza para toda fronteira. Scheifer era preocupado com a integração. Sempre disposto a apoiar, trabalhamos diversas vezes juntos em operações integradas com o Gefron”, lamentou a delegada.

O comandante do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), coronel PM Jonildo de Assis também externou a tristeza diante da perda do policial. Assis ressaltou também o trabalho executado por Scheifer na unidade nos dois anos que esteve junto da tropa.

“Era uma pessoa de postura humilde e muito honesta. Na última quarta-feira (10.05) realizamos na base de Porto Experidião uma homenagem para ele em agradecimento aos serviços prestados. Foi um herói. O Gefron está em luto pela perda deste companheiro” disse Assis.

Nas redes sociais, amigos que não puderam estar no velório deixaram mensagens de pesar. Entre a mais redigida está o texto bíblico do livro de II Timóteo, capitulo 4, versículo 7. “Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé”. A frase junto a foto do tenente foi colocada como atualização de capa e fotos de perfis de diversos amigos como forma de demonstrar carinho a Scheifer.

Os comandantes adjuntos da Polícia Militar, policiais civis e federais, as unidades especializadas do Grupamento de Fronteira (Gefron), Centro Integrado de operações Aéreas (Ciopaer), Batalhão de Operações Especiais (Bope) também registraram a presença na despedida do tenente.

O sepultamento do tenente PM, Carlos Scheifer ocorreu nesta segunda-feira (15.05) no Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá. O cortejo saiu do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar às 7:30 horas.

Fonte: Sesp-MT