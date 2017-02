Tweet no Twitter

A Prefeitura de Cuiabá informa que na segunda e terça-feira, da próxima semana, respectivamente 27 e 28 (feriado de carnaval), apenas os serviços essenciais, como água, esgoto, saúde, defesa civil, monitoramento do trânsito, Ordem Pública e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano-SMASDH, estarão com equipes de plantão no período das festas carnavalescas.

A SMASD, por meio da “Operação Curumim”, uniu os Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselhos tutelares e Juizado da infância e Juventude para prevenir e agir em quaisquer situações de ameaça e risco aos direitos de crianças e adolescentes, por meio de um conjunto articulado de ações do município e outros órgãos do sistema de garantia de direitos.

Conforme explicou o prefeito Emanuel Pinheiro, essa é uma ação de atenção e atendimento integral, visando à prevenção da situação de risco de crianças e adolescentes, quais sejam o abandono, exploração do trabalho infantil, violência física, violência e ou exploração sexual, uso de álcool e outras drogas entre outros problemas que os envolvam.

“Embora o momento represente festa, precisamos nos prevenir e resguardar para que os serviços básicos oferecidos ao cidadão sejam mantidos. Dessa forma, também estaremos com as equipes de plantão que deverão atender às demandas de proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes durante o período de carnaval. Queremos e vamos promover com a graça de Deus um ambiente festivo e seguro para todos”, frisou.

Plantões

Os Plantões serão realizados 24 horas por dia a partir desta sexta-feira (24) e irá até o dia (28). Com a exceção do funcionamento da “Operação Curumim” que terá bases estabelecidas na unidade da CASA DOS CONSELHOS, (situado na Av. Dom Aquino, Nº 10, Bairro: Dom Aquino, Cuiabá-MT – Fone: 3624 – 0604), e serão compostos por coordenadores, assistentes Sociais e monitores, os demais órgãos funcionarão com equipes volantes de plantão, que atuarão em pontos estratégicos.

Na quarta-feira de cinzas (29), os serviços do município são retomados normalmente a partir das 12h.

