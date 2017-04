Da Redação/Extra MT

Um arquiteto morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-364, na tarde deste domingo (23) em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas se envolveram em um acidente entre uma Ranger e um Renegade. O arquiteto foi identificado como Paulo Henrique de Oliveira, de 37 anos.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta de 16h [horário de Mato Grosso], no km 621. O motorista da Ranger, um fazendeiro que mora na BR-364, saía de Diamantino e iria para Campo Novo do Parecis, a 397 km da capital, quando ocorreu a batida contra o Renegade. A pista estava molhada e chovia no momento do acidente.

Paulo ficou preso às ferragens e morreu no local. A mãe dele também estava no veículo e foi socorrida com graves ferimentos. O fazendeiro teve ferimentos graves e foi socorrido. Os dois sobreviventes foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Diamantino. As causas do acidente devem ser apuradas.