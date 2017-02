Mais uma área de reforma agrária foi criada em Mato Grosso pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/MT). O assentamento Zé Paz, no município de Acorizal, tem 2.571 hectares e capacidade para receber 72 famílias de trabalhadores rurais.

A portaria de criação foi publicada nesta terça-feira (7), no Diário Oficial da União. Este é o primeiro projeto de assentamento criado em Mato Grosso em 2017.

A vistoria, com a constatação da improdutividade da área, ocorreu em 2005, porém, a desapropriação só foi concluída agora. O Incra já deu entrada no processo do Cadastro Ambiental Rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Por situar-se em região de Cerrado, deve ser mantido o percentual de 35% destinado à Reserva Legal.

De acordo com o chefe da Divisão de Obtenção de Terras do Incra/MT, Carlos Eduardo Barbieri Gregório, a proximidade do assentamento com a capital do estado, Cuiabá, deve facilitar o escoamento da produção.

“O assentamento está situado à beira de uma BR, a 48 km de Cuiabá, e ali podem desenvolver-se atividades agropecuárias e piscicultura. A área também tem potencial para o ecoturismo, pois os rios Cuiabá e Espinheiro fazem limites com a terra”, ressalta.

