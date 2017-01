G1

Duas pessoas morreram em um acidente de avião no município de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (5), segundo o Corpo de Bombeiros. A aeronave havia decolado de Cascavel(PR) e caiu antes de pousar em uma pista normalmente usada por aviões agrícolas, no perímetro urbano do município.

A bordo da aeronave estavam o empresário, José Torres Sobrinho, que pilotava o avião, a mulher dele, Solesia Stringari Torres, os dois morreram na queda.

A filha deles, Gabriela Stringari Torres e o genro do casal, Fábio Brandalize também eram ocupantes da aeronave. Eles sobreviveram e foram resgatados com ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para resgatar os sobreviventes. Eles foram resgatados e encaminhados com múltiplas fraturas a um hospital daquela cidade. Já os corpos das outras vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

As causas da queda ainda devem ser apuradas. A suspeita, no entanto, é de que o avião tenha atingido fios de alta tensão durante o pouso. A família viajava para participar de reuniões de negócio, de acordo com o empresário Valdir Soares, que aguardava as vítimas na pista de pouso.