Bruno Vicente

O balanço do Carnaval Cuiabano de 2017, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo demonstra que todo empenho e organização da Prefeitura de Cuiabá para realizar uma festa segura e rentável deu resultado. Conforme o levantamento, nos três pontos preparados para a festividade, sendo Orla do Porto, Praça da Mandioca e Distrito da Guia, foram registradas apenas oito ocorrências policiais, não havendo gravidade em nenhuma delas. Além disso, o estudo ainda aponta que ao menos 425 empregos foram gerados de forma direta.

O secretário-adjunto Junior Leite, explica que para se chegar a esses números positivos foi necessário colocar em prática um planejamento que contou com o apoio de diversas Secretarias, além de parcerias com o setor privado, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Brigadistas e Ministério Público do Estado (MPE).

Conforme ele, para garantir a segurança das mais de 150 mil pessoas que fraquentaram os três circuitos de festividade foi colocado em ação um grande plano que contou com o efetivo de 104 policiais, seis viaturas e uma unidade aérea por noite.

“O prefeito Emanuel Pinheiro foi extremamente feliz quando nos deu essa determinação de que fizéssemos um carnaval respeitando acima de tudo a segurança das pessoas. E a grande surpresa satisfatória foi justamente o cidadão ter conseguido entender o espirito da festa. O circuito foi preparado para que todos pudessem curtir o carnaval de forma segura e ordenada e foi isso que aconteceu”, relata Junior Leite.

No quesito renda e empregabilidade, pode-se dizer também que a organização foi digna de uma nota 10. O secretário-adjunto conta que o balanco aponta que, além das centenas de empregos diretos, o evento gerou uma renda aproximada de R$ 1.200.000,00 milhão.

“Tudo aquilo que foi investido retornou, no mínimo, em dobro, através de empregos e da renda gerada para o Município. Tivemos um aumento de 5% a 9% no ramo de hotelaria. Além disso, seguramente circulou em nossa cidade mais de R$ 2 milhões durante esse período”, disse.

Outros números

O levantamento também apresenta dados referentes as áreas de saúde, justiça da infância, ordem pública e trânsito. Segundo a verificação, com 13 agentes por noite, a saúde realizou 52 atendimentos, sendo que a grande maioria eram por casos sem gravidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também registrou mais 13 atendimentos de nível leve.

Presente durante todo o período carnavalesco, a Justiça da Infância e Juventude registrou 13 episódios, sendo 2 encaminhamento de menores aos pais, 10 encaminhamento de menores para o conselho tutelar e uma infração de pessoa física que fornecia bebida alcoólica a um menor de idade.

Já no quesito trânsito, o evento contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que disponibilizou 42 agentes por noite. Nesse assunto, foram efetuadas 20 ocorrências, onde 9 foram de remoções de veículos por estacionamento ilegal, 10 remanejamento de veículos para desfiles dos blocos e um recolhimento de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por condutor embriagado.

Para as cinco noites de carnaval, a Secretaria Municipal de Ordem Pública dispôs seis agentes. No entanto, nenhuma ocorrência foi registrada nesse campo.