Da Redação/Extra MT

Teve inicio na manhã desta quinta-feira (04.05) o “3º Seminário Regional do SPC” e o “4º Workshop de SPC e outros serviços”, eventos que aconteciam separadamente, mas que foram integralizados neste ano.

A abertura dos trabalhos contou com a participação do presidente do Conselho Estadual do SPCMT, Ruyter Barbosa e do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL), Ozair Bezerra, que deram as boas vindas aos participantes.

“É muito importante reciclarmos conhecimento, nos engajarmos na busca pelo novo diante da crise que assola todo o País, sem contar que esse é um momento também de integração e interação entre as CDL’s do Estado, então, gostaríamos de dar as boas vindas a todos e desejar bom proveito do que será repassado nesses dois dias de evento”, disse o presidente do Conselho Estadual do SPCMT, durante a solenidade de abertura.

O evento contou ainda com a presença de lideranças nacionais, como a do Gerente de Produtos do SPC Brasil, Noilton Pimentel, que falou sobre o momento atual, além de explanar sobre bureau de crédito, o qual atua no fornecimento de serviços sobre informações de adimplência e inadimplência de pessoas físicas ou jurídicas para fins de decisão sobre concessão de crédito.

Outra palestra de grande relevância no primeiro dia do evento foi do Gerente Nacional de Negócios, Ronaldo Guimarães. Ele explicou e deu dicas de estratégias comerciais.

Na sequência ainda foram expostas novidades referentes à CDL Celular, além de palestra sobre produtos de rede e lançamentos, apresentadas por Magno Lima, do SPC Brasil.

Para o gerente executivo geral da CDL Cuiabá e que coordena todo o evento, Fábio Granja, “tudo esta ocorrendo dentro do planejado e o sucesso tanto do seminário quanto do workshop só poderá ser avaliado após os participantes retornarem as suas unidades e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos nesses dois dias de aprendizado aqui conosco, mas já estamos satisfeitos em observar o envolvimento de todos”.

No total, estão participando cerca de 100 pessoas que representam 26 CDL’s do Estado de Mato Grosso. A programação do evento segue até está sexta-feira (05.05).

Fonte: Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá