Da Redação/Extra MT

Após 23 anos de fundação da Creche Comunitária Pedregal, dona Cleusa Maria da Silva, fundadora e diretora da unidade escolar, tem uma história de amor tanto com as crianças que passaram por lá quanto com as que hoje estudam no local.

Ela conta que via as crianças nas ruas, sem terem os devidos cuidados, além de mães que tinham que ir trabalhar sem ter com quem deixar seus filhos e foi isso que a motivou a lutar para dar um local digno para essas crianças. “Eu me lembrava do meu passado, do quanto sofri porque já fui menina de rua e ao ver aquelas crianças naquela situação não consegui ficar imune e resolvi fazer algo por elas para que elas não tivessem o mesmo passado de sofrimento que eu tive, foi então que fundei a Creche aqui no Pedregal”.

Foi essa história de amor da dona Cleusa, uma simpática senhora de 73 anos, que conquistou a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, onde através da CDL Social tem buscado contribuir para o bom andamento das atividades na Creche.

Na tarde desta quarta-feira (12.05), por exemplo, o Diretor Financeiro da CDL Cuiabá e Diretor da CDL Social., Paulo Boscolo, fez a entrega de ovos de chocolate alusivos à páscoa celebrada no próximo domingo às 150 crianças da creche Comunitária Pedregal, além de diversos materiais escolares que atenderão também toda a demanda da unidade escolar.

Na oportunidade, ele brincou com as crianças, contou histórias do coelhinho da páscoa e conversou com a diretora dona Cleusa.

“Essa ação foi uma das mais gratificantes que já fizemos e que tive o privilégio de participar. Ver aquelas crianças tão educadas, organizadas, com aquele brilho nos olhos foi muito especial para mim”, declarou Boscolo, que completou ainda, “Eu gostaria de agradecer aos empresários do comércio de Cuiabá que fizeram as doações de recurso para que pudéssemos realizar essa ação, pois é somente com a contribuição deles que é possível se realizar trabalhos como esse”.

Já para a dona Cleusa, o trabalho realizado pela CDL Social é de extrema importância para a creche. “Nossa unidade avançou muito desde que a CDL começou a nos ajudar e é muito importante essa parceria para nós e tem contribuído significativamente no nosso trabalho. Eu não imaginava que a CDL tinha um trabalho social tão bonito. Eles estão ajudando a transformar a vida dessas crianças de uma forma que eles nem imaginam. Eu parabenizo e agradeço muito o trabalho deles e a ajuda que nos tem dado”, agradeceu ela.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – A Creche Comunitária Pedregal é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que desenvolve atividades educacionais e social no bairro e adjacentes, atendendo atualmente 150 crianças de 08 meses a quatro anos e onze meses, em período integral, ofertando 5 alimentações diárias de qualidade e buscando cumprir seu papel com a educação e a inclusão social.

Fonte: Assessoria CDL