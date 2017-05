Da Redação/Extra MT

No dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. Pensando na importância desta data, a Comissão Hospitalar de Violência Doméstica e Sexual do Hospital Beneficente Santa Helena – Entidade Filantrópica realizou nesta quinta-feira (18.05) uma palestra com o tema “Esquecer é permitir, lembrar é combater”.

A palestra foi proferida pelo Promotor de Justiça de Mato Grosso, da Infância e Juventude, Dr. José Antônio Borges Pereira, para os funcionários desta unidade hospitalar e mães da pediatria, UTI-Neonatal e Unidade Canguru.

“Este é um dia em que toda a população deveria se manifestar, com o objetivo de lutar pelos direitos de crianças e adolescentes e pelo fim da violência sexual. Nós do Santa Helena apoiamos e lutamos contra essa violência, não só no dia de hoje, mas em todos os dias do ano”, declara o presidente do Hospital, Dr. Marcelo Sandrin que agradeceu a presença do Promotor de Justiça “é um prazer imenso recebê-lo em nossa entidade para tratar de um assunto presente em nossa realidade. Aqui no Santa Helena vemos todos os tipos de violência, é onde elas sempre terminam! Estamos lutando diariamente, não é porque a crise está ai que vamos deixar de lutar”.

Na ocasião, o Promotor falou um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, contou casos já presenciados em sua vida profissional e deixou várias orientações e alertas aos participantes, principalmente às mães ali presentes.

“Recebi vários convites para falar um pouco sobre o dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas fiz questão de confirmar minha presença no Santa Helena. Este Hospital é uma referência em responsabilidade e consciência social“, comenta o promotor que na oportunidade deixou à disposição seu contato para que os participantes tirem quaisquer dúvidas futuras.

As denúncias de abuso e exploração sexual podem ser feitas pelo Disque 100 ou 197 . Não é preciso se identificar para denunciar!

