Assessoria de Imprensa

CDL Cuiabá

Apesar de dados nacionais apresentarem queda de 5,50% nas vendas, conforme indicador calculado pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), o comércio de Cuiabá teve um incremento nas vendas no crediário de 3,6% se comparado com o mesmo período do ano passado.

Para o presidente da CDL Cuiabá, Nelson Soares Junior, a importância da data fez com que as pessoas fossem às compras, apesar da dificuldade financeira. “Acredito que a liberação do FGTS pode ter contribuído também para esse aumento de vendas; os consumidores agora mais tranquilos em relação às finanças voltam a consumir, o que é muito bom para os empresários.”

Para o empresário Jurandir Vieira, proprietário da Solução Cosméticos, por exemplo, as vendas foram positivas em relação aos demais dias do ano. “Nós tivemos um acréscimo de cerca de 3% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Os três últimos dias que antecederam a data comemorativa foram os mais movimentados”.

Já esse aumento foi bem mais considerável para o empresário Najeib Kadri, proprietário das lojas Kadri. “Neste ano, tivemos um acréscimo de 40% nas vendas para o Dia das Mães. Foi o melhor ano de vendas de 2015 para cá”, afirma Najeib que complementa com a informação de que o movimento foi mais intenso na sexta-feira (12.05).

Na área de confecções, a empresária Regina Helena Barros, avalia que não foi o resultado esperado. “Houve um incremento de aproximadamente 30% se comparado com os dias normais, mesmo assim, não foi o resultado que esperávamos para essa data”.

Segundo ainda o presidente da CDL Cuiabá, o desempenho do comércio para esta data “segue a tendência de recuperação das vendas do varejo em 2017”. Ele acredita que os consumidores sigam cautelosos. “A melhora é decorrente, principalmente, de um recuo na inflação e de uma tendência gradativa de queda nos juros, além do desempenho da economia que depois de 2 anos apresentou crescimento de 1,12% no primeiro trimestre deste ano, conforme divulgado hoje pelo Banco Central”, apontou ele.