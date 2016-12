Carlos Martins

Os motoristas que trafegam pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) devem ficar atentos porque já está em funcionamento o novo corredor exclusivo de ônibus nos dois sentidos no trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Avenida Vereador Juliano Costa Marques (Shopping Pantanal). Com o novo trecho, Cuiabá soma agora em torno de 10 quilômetros de faixas próprias para o transporte coletivo.

O novo corredor de ônibus tem seis quilômetros (3 km em cada sentido) e foi liberado após a conclusão da sinalização vertical – instalação de placas de orientação – ao longo do trecho. As placas indicam que a faixa é exclusiva para ônibus de segunda a sexta-feira das 6h às 20h.

Esta faixa de ônibus faz parte da nova sinalização implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) nas avenidas Tenente Coronel Duarte (Av. da Prainha) e do CPA, que incluiu também a criação de 40 bolsões exclusivos para as motocicletas junto aos semáforos ao longo da Avenida Prainha e a Avenida do CPA até a sede da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt).

No trecho do corredor, a sinalização horizontal da via – nos dois sentidos – foi reforçada com a inscrição da legenda ÔNIBUS pintada no asfalto a cada 80 metros. Os condutores devem prestar atenção na linha contínua que delimita o espaço exclusivo dos ônibus e que tem uma largura de 25 centímetros.

Infração gravíssima

Para evitar uma multa, o ingresso dos veículos nas faixas só é permitido para fazer a conversão à direita e deve ser feito ao final da linha contínua, onde começa a linha tracejada. O acesso à faixa exclusiva também é permitido para entrar em residências ou estacionamentos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 184, o motorista de carro particular que trafegar no horário proibido estará cometendo infração considerada gravíssima, com multa de R$ 191,54 e 7 pontos na carteira, e o veículo poderá ainda ser apreendido e removido.

A fiscalização para flagrar e multar os motoristas que trafegarem irregularmente na faixa é feita tanto pelos agentes de trânsito como por meio das câmeras instaladas em quatro pontos da Avenida do CPA e que são monitoradas a partir do Centro de Controle de Trânsito da Semob. As câmeras estão instaladas na esquina das avenidas Generoso Ponce com a Prainha (lugar conhecido como Beco da Onça); na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida do CPA; nas imediações da sede da Polícia Federal; e também próximo ao viaduto da Sefaz.

Os corredores para o transporte coletivo foram implantados durante a gestão Mauro Mendes e o primeiro começou a funcionar em setembro de 2013 na Avenida Isaac Póvoas (próximo ao ponto de ônibus na Praça Tenente Antônio João Ribeiro), seguindo pela Avenida Generoso Ponce e terminando na Prainha (cerca de 1 km).

O segundo corredor (1.300 metros de extensão) foi instalado em abril de 2014 na Avenida Getúlio Vargas, entre a Praça Alencastro e a Estevão de Mendonça (perto do Choppão). No final de agosto do ano passado, foi ativada a faixa exclusiva na Prainha, entre a Praça Maria Taquara e a Avenida Mato Grosso e no sentido contrário da Avenida Mato Grosso até a Generoso Ponce (2 km no total).

Melhora a frequência

Conforme o secretário Thiago França, a criação de mais uma faixa acaba fortalecendo o transporte coletivo e ajuda na circulação, visto que a velocidade média dos ônibus aumenta, passando de 13 km por hora para 24 km/hora. “Disciplina o trânsito porque acaba com aquela disputa de espaço. Melhora também a frequência e diminui o tempo de espera do usuário no ponto”, aponta o secretário de Mobilidade Urbana.

De acordo com a secretaria-adjunta da Semob, Ana Regina Feuerharmel, estão previstos no Plano Plurianual (PPA) do município recursos para a implantação de mais um corredor, desta vez na Avenida Fernando Corrêa da Costa, numa extensão de três quilômetros, entre a Praça dos Motoristas (próximo ao Colégio Master) e o viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).