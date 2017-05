Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Mato Grosso registrou média incidência de dengue, de janeiro de 2017 até o fim do mês de abril, de acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). Os casos de febre chikungunya e zika vírus continuam com baixa incidência.

De 1º de janeiro até 29 de abril, foram notificados 6.128 casos de dengue, chegando à incidência acumulada de 185 casos por 100 mil habitantes. O número corresponde a uma redução de 76% em relação ao mesmo período de 2016.

Até o momento, o Estado não registrou a confirmação de óbitos por dengue, porém há 12 casos em investigação dos municípios de Canarana, Colíder, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Rosário Oeste, Sinop (3 casos), Várzea Grande (3 casos) e em Campo Grande (MS), por uma pessoa que teria contraído a doença em Mato Grosso.

O monitoramento, encaminhado pela Vigilância, apontou também 1.273 casos de febre chikungunya. A incidência acumulada corresponde a 39 casos por 100 mil habitantes e uma redução de 2% em relação ao mesmo período de 2016. Foram notificados casos em 31 municípios.

A Vigilância ainda registrou 1.070 casos referentes ao Zika vírus e 46 municípios foram notificados. A incidência acumulada pela doença é de 32 casos por 100 mil habitantes e a redução corresponde a 96% dos casos, comparados com o mesmo período do ano passado.

Fonte: SES/MT