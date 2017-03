Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

A direção do Hospital Beneficente Santa Helena está preocupada com um golpe que já se tornou comum em diversos Hospitais do País e que atinge também unidades de saúde da capital mato-grossense, como por exemplo, o Santa Helena.

Somente na manhã desta quinta-feira (23.03) três pacientes foram vitimas dessa tentativa de golpe, onde os estelionatários, se aproveitam do momento de fragilidade da família e se passam por médicos ou funcionários do hospital e por telefone, pedem dinheiro para o pagamento de exames ou tratamento do paciente.

A direção do Santa Helena informa que essa não é a prática do hospital e que nem em casos de internamento particular realiza esse procedimento de ligar solicitando dinheiro.

Para tentar alertar os familiares de pacientes internados, o serviço social do Hospital está atendendo os familiares dos pacientes internados para orientar que esse tipo de contato não é procedimento da instituição e que não efetuem, em hipótese alguma, esse tipo de depósito.

A direção do Santa Helena orienta ainda que se alguém recebeu essa ligação e efetuou depósito bancário procure uma delegacia para registrar Boletim de Ocorrência.

O Hospital informou ainda que lamenta o ocorrido e fica à disposição de todos os familiares para esclarecimentos.

Comunicarte – Assessoria de Comunicação