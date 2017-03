Da Redação/Extra MT

O dia 03 de março foi um dia especial para o diretor presidente do Hospital Beneficente Santa Helena, Dr Marcelo Sandrin, pois foi nessa data, há 35 anos que ele assumiu a direção do hospital que hoje é referência em atendimento em diversas áreas.

Durante esse período, o diretor presidente chegou a atuar também em outras unidades hospitalares da capital mato-grossense, mas sem deixar suas atividades no Santa Helena. “No decorrer desses anos também fui professor na Universidade Federal de Mato Grosso, onde me aposentei recentemente após 32 anos de trabalho”, contou ele, que nesse período também foi estudante. Entre idas e vindas, fez duas especializações nos Estados Unidos, sendo uma de cardiologia e outra de pneumologia.

Hoje, o Dr. Marcelo Sandrin que é paulista de São Simão, região Mogiana de Ribeirão Preto, comemora sua trajetória de sucesso e se considera um vencedor. “Sempre estudei em escola pública, mas nunca desisti e acho que consegui chegar onde queria estar hoje, ser médico o dia todo”, contou ele. Neste ano de 2017, completa 38 anos de formação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Lá atuou na área por 2 anos no Exército Brasileiro, especializou-se em Clinica Médica – Medicina Interna e Terapia Intensiva CTI, e posteriormente, em 1982, mudou-se para Mato Grosso.

Ao relembrar sua trajetória no Santa Helena, o médico lembra de uma época difícil, exatamente a quando assumiu a direção do hospital. “Foi um período difícil que durou até 1987 mais ou menos. O hospital estava em crise e prestes a fechar as portas, mas com o comprometimento de uma equipe que tínhamos e que mantemos até hoje no hospital, conseguimos lutar muito e prosperar, saindo daquela situação, e hoje, quando olho para trás vejo que tudo valeu a pena e fico feliz em ver a transformação que conseguimos fazer nesse lugar”, falou.

De acordo ainda com o diretor presidente, uma das principais lutas foi a de transformar o hospital em uma entidade filantrópica. “Lutamos durante anos para transformá-lo em hospital beneficente. Foram 6 anos de trabalho, cumprindo as normas que o enquadravam para ser beneficente sem ser reconhecido por burocracia federal, mas com todo o trabalho e união da equipe competente que temos aqui, hoje, faz 9 anos que conseguimos esse benefício que não é nosso, mas sim, da população mato-grossense”.

O Hospital Santa Helena conta hoje com UTI neonatal, UTI adulto, Centro de Hemodinâmica completo, com corpo clínico sólido, com um extenso programa de aprendizagem em todas as áreas para os funcionários e é referência em maternidade, cirurgias gerais, plásticas, cirurgias vasculares, medicina interna, entre inúmeros outros tratamentos de saúde. No total, são em média 1.200 altas por mês e cerca de 700 partos mensais.

“Aqui a atividade é plena em todos os setores. Somos uma indústria em saúde e sou muito grato a todos os nossos colaboradores que fazem desse hospital a eficiente estrutura que somos e isso me encanta, ver o empenho e amor dos funcionários que trabalham conosco, acho que é isso que nos faz ser o que somos”, falou Dr. Marcelo.

O diretor presidente conclui ainda, dizendo que “Foi um trabalho em conjunto que fizemos e graças ao empenho e amor pelos pacientes é que hoje conseguimos esse resultado”, concretizou, destacando ainda duas palavras que são seus lemas, sendo a primeira delas a UNIÃO, seguida por EFICIÊNCIA. “Essas são as palavras que me movem e que fazem com que eu queira melhorar a cada dia e oferecer o melhor para os nossos pacientes e para Mato Grosso”. “Fazer Mais e Melhor todo dia é o que nos move”.

Comunicarte – Assessoria de Comunicação