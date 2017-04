Da Redação/Extra MT

A reunião, realizada na noite desta segunda-feira (17.04) na Câmara dos Dirigentes Lojistas com representantes das policias Civil e Militar, foi uma iniciativa da CDL Cuiabá com o objetivo de encontrar soluções sobre o crescente número de roubos e furtos registrados, principalmente na área central da capital.

Na abertura do encontro, o vice-presidente da instituição, senhor Paulo Gasparoto, falou das dificuldades dos empresários em relação à segurança pública. “Existem dificuldades dos dois lados, tanto para nós do comércio, quanto para os senhores da segurança pública. Nós percebemos que há um desânimo geral em função de vários problemas que vêm acontecendo e que atinge diretamente o nosso comerciante”, salientou ele.

Na sequência, o Secretário Adjunto de Integração Operacional, coronel Marcos Vieira da Cunha falou sobre o trabalho integrado das forças policiais de Mato Grosso. “O nosso objetivo é interagir com a sociedade. Nós viemos do interior do Estado para somar e nós estamos aqui nessa reunião para ouvi-los e juntamente com os senhores encontrarmos soluções e resultados positivos, mas salientamos que todas as forças policiais do nosso Estado trabalham de forma integrada, o problema de um é o problema de todos nós”.

Durante a reunião ainda, o comandante de área da PM, coronel Mauricio apresentou alguns dados estatísticos do primeiro trimestre desse ano comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo ele, somente na área central houve uma diminuição de roubos de 48% e de furtos 45%, nenhum homicídio, além dos flagrantes que aumentaram em 28%. “O trabalho está sendo feito, mas não está sendo o suficiente, temos que melhorá-lo ainda mais para conseguirmos ter um resultado satisfatório”, explicou ele, informando ainda, que “há 15 dias já estamos traçando uma ação para a segurança da área central, mas precisamos da ajuda de outros órgãos. Não adianta só nós fazermos nosso papel, temos que buscar fazer um trabalho social mais eficaz junto aos programas dos órgãos públicos, como o Centro de Referência Social (CRAS), que deve efetivamente fazer um trabalho voltado para retirar os jovens das ruas, ou seja, enquanto não tivermos politicas públicas e inclusão social de forma efetiva, não vai dar certo”, alertou.

Para finalizar, após inúmeros questionamentos de empresários presentes na reunião, o Coronel Mauricio afirmou que apresentará o Comandante da base para os comerciantes, com o objetivo de agilizar o processo em caso de roubos e furtos. Já o representante da Policia Civil, delegado dr Cley Celestino Batista, finalizou se comprometendo a acompanhar os casos de perto e quer resultados em 30 dias.

O vice-presidente da CDL Cuiabá avaliou como positiva a reunião e destacou o comprometimento das autoridades policiais presentes em relação à busca de soluções para o problema. “Estamos satisfeitos com o resultado da reunião e esperamos que realmente ações efetivas aconteçam no sentido de solucionarmos a questão dos roubos e furtos no comércio da nossa capital e acreditamos que realmente os conselhos de segurança implantados nos bairros podem contribuir de forma efetiva com o problema”, afirmou Gasparoto.

Fonte: Assessoria de Imprensa CDL/Cuiabá