Da Redação/Extra MT

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) realizará pela primeira vez o processo eleitoral por meio eletrônico. Isto é, a votação para a composição da diretoria biênio 2017/2019 acontecerá no dia 26 de abril pela internet – seguindo a linha proposta pelo sistema Conselho Federal de Odontologia (CFO) e CROs.

No dia da eleição, com total segurança e comodidade, os cirurgiões-dentistas inscritos no CRO-MT poderão votar de qualquer aparelho eletrônico com acesso à internet – como computador, tablet ou celular – no período entre 0h às 21h.

Para obter a senha pessoal necessária para votação on-line, o profissional deverá estar adimplente e com os dados cadastrais atualizados no Conselho – que pode ser realizado por meio de formulário eletrônico no site do CRO ou presencialmente na sede em Cuiabá e nas delegacias de Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop.

“O processo eleitoral eletrônico preza por um modelo mais econômico e sustentável. Da mesma forma, irá diminuir a necessidade de deslocamento dos profissionais – bem como propiciará uma apuração mais ágil e transparente. Participar do processo eleitoral é uma forma de valorizar a profissão. Convocamos todos a exercerem esse direito de voto”, disse o presidente do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Volpato.

ELEIÇÃO – O voto é pessoal, secreto e obrigatório. Salvo por motivo de enfermidade, impedimento legal ou regulamentar ou, ainda, de força maior, comprovado, plenamente, dentro de oito dias contados da realização do pleito. Mais informações pelo telefone (65) 3644-2002 ou por meio do 0800 723 2510.

Fonte: ZF Press