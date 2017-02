Rodovia da vida, Estrada da Guia, Arquiteto Helder Cândia ou apenas MT-010. Não bastasse os vários nomes, agora a autoestrada que liga a Capital ao Distrito da Guia também passa a se chamar “Caminho para o Progresso”. O codinome foi conferido pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que participou, nesta quarta-feira (01), da cerimônia de lançamento das obras de duplicação e construção de uma trincheira pelo Governo do Estado.

Em seu discurso, Emanuel destacou a qualidade da relação com o Governo desde que assumiu o comando do Executivo Municipal. “Não obstante os lados políticos opostos, Cuiabá é o que nos une. Cuiabá somos todos nós. Quero estar ao seu lado, de seu Governo e de sua equipe para juntos revolucionarmos a Cuiabá dos 300 anos, melhorando a vida deste povo sedento de progresso e que espera a união destes dois cuiabanos”, avaliou o prefeito, ao destacar outra obra importante – a “ponte” que está sendo edificada por ambos entre os Palácios Alencastro e Paiaguás.

Em resposta, o governador do Estado, Pedro Taques, reiterou a fala do prefeito e destacou o fato da obra já ter sido licitada e lançada três vezes. “Parece que tem uma cabeça de burro enterrada aqui, mas não tem. Nós já assinamos a Ordem de Serviço. E o meu compromisso é de que até o final do meu governo, nenhuma rodovia que sai de Cuiabá ficará sem duplicação e ciclovia. E a nossa intenção é duplicar daqui até a Guia”, garantiu.

A duplicação compreende 4,9 km do perímetro urbano, bem como a construção de uma trincheira de 365 metros no entroncamento das rodovias Helder Cândia e Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães e que também passa por obras de duplicação. São 3,6 km entre o trevo do Atacadão até a Fundação Bradesco, no bairro Jardim Vitória; investimento de R$ 23 milhões previsto para ser finalizado até o final deste ano.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), serão investidos R$ 30 milhões em recursos do Pró-Turismo, programa gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Econômico (Sedec). Com previsão de conclusão para 2018, a primeira fase será recuperar o atual pavimento da rodovia. Em paralelo será feita a duplicação no sentido Rodoanel-Cuiabá. Já a trincheira está orçada em R$ 25 milhões, também prevista para ficar pronta no próximo ano.

“Estas obras tem vários aspectos importantes, já que o Distrito da Guia possui 113 anos de história e é um reduto muito frequentado pelos cuiabanos. Queremos que ele se transforme num atrativo para o turista. Isto sem contar que esta é a região que mais cresce em Cuiabá, tendo recebido diversos empreendimentos imobiliários nos últimos anos”, considerou Pinheiro.