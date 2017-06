Da Redação/Extra MT

Cirurgias no Paraguai e Bolívia podem sair até 90% mais baratas que no Brasil, porém o médico Dr. Magno Stefani Cézar, cirurgião plástico renomado da capital Mato-grossense, alerta a população para os riscos deste procedimento no país vizinho.

Em entrevista à assessoria de imprensa do Hospital Beneficente Santa Helena – Entidade Filantrópica, um dos locais onde atua em Cuiabá, Magno conta que as regulamentações das instituições médicas na Bolívia não são iguais as do Brasil. “Nós aqui bem ou mal já evoluímos muito. Temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Conselho Regional de Medicina (CRM) que fiscaliza, temos regras de esterilização, de cuidado de material, regra para os hospitais funcionarem, que lá não tem! Por exemplo, aqui no Santa Helena o centro cirúrgico é excelente. Muito bem higienizado, equipado, com equipamentos de primeira linha, equipe de anestesia competente e apartamento para internação completamente funcional”.

O especialista conta ainda que os cirurgiões aqui do Brasil recebem muitos casos que são necessários refazer o procedimento cirúrgico feito na Bolívia, mas declara que existem sim bons profissionais por lá e que os pacientes devem ficar atentos na hora de fazer a escolha.

O presidente desta unidade hospitalar, Dr. Marcelo Sandrin, complementa as orientações do cirurgião “Se ocorrer uma complicação o risco é todo do paciente, que, por sinal, não tem direito algum, pois é estrangeiro. Eu sempre digo que o barato sai caro. Estamos falando de um procedimento cirúrgico, precisamos escolher um bom profissional para que tudo ocorra bem. Nossa equipe do Santa Helena é muito bem preparada e segue todas as regulamentações médicas exigidas”.

São realizadas no Hospital Beneficente Santa Helena cerca de 100 cirurgias plásticas por mês, por aproximadamente 10 médicos da área. O centro cirúrgico conta com uma estrutura completa e preparada para receber os mais diversos casos, de média e alta complexidade, e conta com seis salas de cirurgia e leitos de recuperação. Além disso, são nove apartamentos para internação na ala nova desta unidade hospitalar.

Fonte: ComunicArte – Assessoria de Comunicação