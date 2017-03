Ligiani Silveira

O Governo de Mato Grosso economizou R$ 800 milhões em 800 dias de gestão devido às ações de controle e auditoria da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) junto às secretarias e entidades estaduais. O dado foi apresentado nesta terça-feira (14.03) durante a inauguração da primeira etapa do novo prédio da CGE.

No montante de R$ 800 milhões estão: despesas com combustíveis, publicidade, manutenção de rodovias, supervisão de obras, terceirização de serviços de tecnologia da informação, dentre outras.

O secretário-controlador geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, destacou que a efetividade do trabalho deve-se ao atendimento dos gestores e demais técnicos dos órgãos estaduais às recomendações e orientações da CGE, o que gerou, por exemplo, repactuação de preços, rescisões de contratos e novas licitações.

“Não fossem as decisões tomadas com base nas orientações do controle interno, de nada adiantaria a nossa dedicada atuação. De toda transformação notada por nós auditores, a maior é este respeito e compreensão das opiniões técnicas da CGE. Esta é a grande transformação”, disse.

O governador Pedro Taques destacou que confia no trabalho da Controladoria no auxílio à gestão responsável com o dinheiro público. “Nossa administração já foi muito criticada por prezar o controle e a auditoria. Insistiremos que nossa administração precisa de controle para que possamos cumprir os limites da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da economicidade, evitando a prática de ilicitudes e de corrupção, fazendo com que o dinheiro do cidadão seja aplicado decentemente”, comentou.

Por isso, além de considerar as opiniões técnicas da CGE, a atual gestão tem dado o devido apoio estrutural ao órgão para que os auditores possam desenvolver da melhor forma suas atribuições. Em dois anos, foram investidos quase R$ 4 milhões na construção do novo prédio e R$ 350 mil na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação. Também foram nomeados 25 novos auditores e estruturada as redes de Corregedoria e de Ouvidoria do Estado. “O custo-benefício compensa, porque quando investimos em controle, conseguimos economizar, a exemplo dos R$ 800 milhões gastos a menos em 800 dias de gestão”, argumentou o governador.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso, Moisés Maciel, salientou que o governador está no caminho certo, não só por melhorar a estrutura de trabalho da CGE, mas também por considerar a opiniões técnicas do órgão de controle nas tomadas de decisão. “Não são todos os estados que têm uma Controladoria como esta, que faz a prevenção, a detecção, o combate e a punição a todo tipo de corrupção, fraude e erro”, disse.

Moisés Maciel pontuou que a Rede de Controle defende a “transparência intragovernamental” e que o Governo de Mato Grosso demonstra estar atento a isso. “Uma secretaria tem que ser transparente para outra secretaria e muito mais transparente para o controle interno porque o controle é a garantia da governança pública. O contrário disso é o descontrole, é desgoverno”.

Saúde

Durante a inauguração, o secretário-controlador geral disse que a saúde é uma das prioridades de atuação da CGE em 2017. Oito auditores já foram destacados para auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde (SES) a aprimorar seus processos internos com o objetivo de melhorar a vida das pessoas.

“O ponto de nossa maior atenção em 2017 é a melhoria para as pessoas que se socorrem da saúde pública do Estado, especialmente Hospitais Regionais, medicamentos e articulação e colaboração aos municípios na gestão dos recursos a eles transferidos. Ajudaremos com um controle com viés humanizado, orientado para a melhoria de vida daqueles que mais necessitam”, finalizou Ciro.