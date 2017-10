JULIA MILHOMEM BATISTA

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Ricardo Rocha, visitou e incentivou os alunos que fazem parte do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Ele atendeu ao convite do embaixador do projeto, o ex-jogador Júlio Cesar. Pelo menos 80 crianças que faziam aulas demonstraram alegria e curiosidade em conhecer um dos jogadores referência do futebol brasileiro.

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, acompanhou o jogador. “É importante que os gestores acompanhem de perto todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. É muito satisfatório ver um trabalho dando certo. Trazer os ex-jogadores Júlio Cesar e Ricardo Rocha para trocarem uma palavrinha com as crianças represe dá uma inspiração para que elas cresçam ainda mais não só como profissionais, mas como pessoas”, afirma Niuan.

Segundo o ex-zagueiro da seleção brasileira de 94 e tetra campeão mundial, Ricardo Rocha, quando se vê um projeto em que as crianças recebem uniformes, alimentação, mochila, acompanhamento médico é como se fosse a realização de todo atleta em ver que alguém no país incentiva os pequenos a ingressarem em algum esporte. Com isso, existe uma melhora não só na educação da criança com dos familiares e colegas, como uma melhora na escola, porque existe um incentivo para eles tirarem notas boas.

“Quando o Júlio me contou deste projeto primeiro eu parabenizei e depois pedi para conhecer de perto. Fiquei encantando e acho que os prefeitos de todas as capitais do país deveriam investir nas crianças como estão fazendo aqui em Cuiabá”, pontou Ricardo.

O embaixador do projeto, o ex-jogador da seleção brasileira de 1986, Júlio Cesar, se mostrou feliz em participar de um trabalho como este e ressaltou a responsabilidade principalmente quando se trata de criança de idade entre 6 a 14 anos. “Este projeto não é só colocar a bola em campo e fazer com que as crianças corram atrás dela, aqui tem que ter dedicação e cuidado, mas é muito gratificante em ver que cerca de 200 crianças estão neste projeto e não estão nas ruas se marginalizando”, declarou Júlio.

De acordo com secretário-adjunto de Esporte, Edilson Odilon, este é um trabalho que vem sendo feito com excelência, dando uma estrutura praticamente de campo de treinamento de grandes times. “É um projeto no qual o prefeito Emanuel Pinheiro tem um olhar carinhoso, porque trata de crianças que poderiam estar ociosas nas ruas. Este é um projeto piloto e com toda certeza ano que vem poderá se expandir por mais 11 polos na nossa cidade, alcançando uma média de 2.200 crianças. Eu tenho certeza que além de craques daqui sairão cidadãos que serão do bem”, disse o adjunto.