Da Redação/Extra MT

A data do Dia das Mães é considerada a segunda melhor do ano para vendas no comércio em geral, perdendo apenas para o natal e é com essa expectativa que lojistas de Cuiabá pretendem driblar a crise e aumentar o faturamento, ao contrário do que ocorreu em 2016, quando houve um recuo em 16% nas vendas parceladas e 4% nas vendas em geral.

“Diante das pesquisas que se apresentam em relação a intenção de compra dos brasileiros para essa data, os comerciantes da nossa capital estão confiantes em um acréscimo nas vendas se comparado com o mesmo período do ano passado, já que o primeiro trimestre de 2017 foi mais positivo, a expectativa é de boas vendas, sem recuos”, comentou Nelson Soares Júnior, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), de Cuiabá.

Soares acredita ainda que as vendas esse ano deverão ter um incremento de 2% a 3% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. “Se compararmos com um dia normal de vendas, que não seja uma data comemorativa, o aumento poderá ficar entre 22% e 25%, porém em alguns segmentos como floricultura esse percentual pode chegar a 100%, além de perfumaria, cosméticos, confecções, bolsas e sapatos que podem passar de 30%”, afirmou.

Diante da probabilidade de vender mais, os comerciantes da capital estão otimistas e estão trabalhando com inúmeras campanhas promocionais com o intuito de atrair clientes. “Os lojistas têm se preparado com renovação de estoque, investimento em atendimento e programas de fidelização para melhor receber e atender, além de reter os clientes. Essa é uma boa estratégia e certamente trará resultados positivos para o empresário”, afirmou Soares, que orienta ainda os consumidores a comprarem com antecedência. “Orientamos para não deixarem os presentes para a última hora, procure comprar antes, planeje, pesquise, pois desta forma poderá encontrar uma boa lembrança dentro do seu planejamento financeiro”.

SPC BRASIL/CNDL

De acordo com a pesquisa divulgada nesta semana pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), para o Dia das Mães de 2017 (73%) sete em cada dez brasileiros estão dispostos a realizar pelo menos uma compra no período. A pesquisa foi realizada em todas as capitais do País.

Deste montante de 73%, 10% dos consumidores disseram que têm a intenção de desembolsar mais com os presentes. A maior parte (38%) planeja gastar a mesma quantia que em 2016, enquanto 27% pensam em diminuir. Os consumidores que não vão comprar presentes representam 25% da amostra e os indecisos são 2%.

Conforme estimativas do SPC Brasil e da CNDL, aproximadamente 109 milhões de brasileiros devem presentear alguém neste Dia das Mães, o que deve injetar quase 14 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços.

Fonte: Assessoria CDL Cuiabá