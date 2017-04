Na última semana a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) tornou disponíveis os dados referentes às exportações brasileiras, e as vendas externas mato-grossenses de proteína bovina surpreenderam. Para se ter uma ideia, o total de receita gerado com as exportações de carne bovina de Mato Grosso chegou a US$ 88,95 milhões, valor 8,47% maior que em março/16, maior resultado desde novembro/15. As informações foram divulgadas pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Tal desfecho vai contra as expectativas firmadas após o dia 17 (deflagração da operação Carne Fraca), quando diversos países anunciaram suspensões contra a carne brasileira e desta forma esperava-se uma diminuição no ritmo dos envios para fora do país, no entanto, o trabalho em conjunto de todo o setor pecuário para reafirmar a qualidade da carne bovina brasileira prevaleceu e, pelo menos sobre as exportações deste mês, os impactos foram minimizados.

Ainda assim, resta esperar o resultado das exportações dos próximos meses, para “cravar” o impacto total da operação.

Fonte: Agora MT