Da Redação/Extra MT

A semana iniciou com temperaturas mais baixas em Cuiabá. A segunda-feira (19.06), por exemplo, amanheceu com 20°C, com sensação térmica de 18°C e diminuiu ainda mais nesta terça-feira (20.06), com mínima de 10°C e máxima de 20°C.

No decorrer da semana, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a temperatura sobe aos poucos durante a semana, mas a previsão é que ao menos até sábado o clima permaneça ameno, com mínima de 13°C na quarta-feira (21) e máxima de 28°C, ficando entre 17°C e 31°C de quinta a sábado.

Com isso, as expectativas do comércio e de mais vendas também. “Esses períodos sempre são aguardados pelo comércio, pois nesses dias de frio, as vendas melhoram, principalmente no ramo de confecções. São grandes as possibilidades de renovar estoque e de boas negociações”, afirmou o gerente executivo geral da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, Fábio Granja.

Fonte: Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá – Foto: G1



