Da Redação/Extra MT

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e o secretário-controlador geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, empossam, nesta quinta-feira (20.04), 25 novos auditores da Controladoria Geral do Estado (CGE). A solenidade será realizada às 16h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

A nomeação dos novos auditores foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 22 de fevereiro/2017. Os convocados foram habilitados no concurso público realizado em 2015, o qual teve 1.119 inscritos para concorrer a duas vagas e cadastro de reserva.

O cargo de auditor do Estado exige formação de nível superior e registro no respectivo conselho de classe em ao menos uma das seguintes áreas: Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Administração, Direito, Ciências da Computação e Economia.

As atividades do cargo compreendem: auditoria governamental, controladoria, correição, ouvidoria e fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo Estadual, além de apoio ao controle externo em sua missão institucional.

Fonte: CGE/MT