O governador Pedro Taques (PSDB) cobrou mais valorização dos servidores públicos aos resultados alcançados em sua gestão.

O tucano ainda ressaltou que é necessária a compreensão de que mesmo com a grave crise econômica financeira dos Estados, Mato Grosso está em uma condição favorável no sentido de honrar compromissos com o funcionalismo público.

A declaração foi dada em um discurso feito na tarde desta sexta-feira (20) na sede do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) durante solenidade que entregou 28 veículos picape strada que serão utilizadas no trabalho de defesa sanitária agropecuária do Estado.

“Fui cumprimentar dois funcionários quando cheguei e os dois se recusaram a me cumprimentar. Enxerguei raiva nos olhos de cada um. Nunca na história de Mato Grosso tivemos tanto servidores públicos de carreira recebendo cargo ou função de comissionado. Dos 6 mil comissionados, 4,5 mil são efetivos, é o número mais baixo de comissionados da história de Mato Grosso”, disse.

Ao declarar que dá prioridade aos servidores de carreira na composição de sua equipe administrativa, Taques ainda comparou dados de sua gestão com os resultados obtidos pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

“Nós pegamos esse Estado roubado e eu nunca vi essas pessoas levantarem a voz, ter virado as costas ou deixado de cumprimentar os ladrões que roubaram esse Estado. Onde estavam quando a administração passada convocou 75 servidores do corpo de Bombeiros e nossa administração em dois chamou 450 soldados? Vamos fazer uma reflexão, a gestão passada fez 890 km de estradas e nós em 2 anos fizemos 1.430 km. Na saúde, em dois anos, lançamos 204 UTIs enquanto o governo passado fez 57 em cinco anos”.

Taques ainda destacou que ao longo de sua carreira tomou decisões difíceis como pedir a prisão do ex-chefe do crime organizado de Mato Grosso, João Arcanjo Ribeiro, pedir demissão do Ministério Público Federal (MPF) para ingressar na política partidária e ainda renunciar ao mandato de senador da República mesmo reconhecido como um dos mais produtivos do país.

“Quero dizer a você servidor de carreira que uma das decisões mais difíceis que já tomei não foi renunciar ao Senado ou pedir a prisão de Arcanjo. Foi não pagar a RGA [Revisão Geral Anual] dos servidores públicos. Sei da importância, mas tomei essa decisão e não me arrependo porque precisamos parar de fazer politicalha e governar o Estado com responsabilidade. Nós não devemos agradar meia dúzia de pessoa”.

O governador citou que do montante arrecadado pelo Estado em um ano, o que corresponde a uma arrecadação de aproximadamente R$ 13 bilhões anuais, a quantia de R$ 9 bilhões é reservada ao pagamento de salários. Apesar disso, afirma que o Estado não está “quebrado”, conforme prega seus opositores.

“Nós não estamos quebrados. Temos problemas sérios de fluxo de caixa. Esse ano será um grande ano ao setor produtivo de Mato Grosso graças ao eficiente trabalho dos servidores públicos que nos permitiram chegar aqui”.

Por outro lado reconheceu que a dificuldade financeira limita as ações de políticas públicas.

“Para ser governador tem que ter paciência, paciência, paciência. Porque tem que decidir qual hospital regional vai receber dinheiro diante da crise, se vai pagar a PM ou técnicos da atividade meio. Eu decido porque recebi o voto do cidadão para isto Foram. 58% dos votos válidos.O RGA não foi pago, mas convoquei 3,5 mil policiais para dar segurança, tranqüilidade e paz a população”.