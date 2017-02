Thiago Andrade | Gcom-MT

A agenda desta semana do governador Pedro Taques é marcada por uma série de reuniões em Brasília em busca de recursos para Mato Grosso. O chefe do Executivo Estadual também debate a situação financeira do Estado com os Poderes e órgãos constitucionais.

Segunda-feira (06.02)

Na manhã desta segunda-feira, Taques tem reunião com o secretariado. Esta é a primeira reunião do ano com a presença de todos os membros do primeiro escalão. No período vespertino, às 16h, o governador recebe os presidentes dos Poderes e órgão constitucionais em seu gabinete, no Palácio Paiaguás.

Terça-feira (07.02)

Na terça-feira, o governador vai à Brasília com os secretários Jean Campos (GAE), Max Russi (Setas) e Marco Marrafon (Seduc). O governador tem agendas na Advocacia Geral da União, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Exército Brasileiro.

Quarta-feira (08.02)

Às 08h30 o governador recebe o secretário Julio Modesto e os adjuntos da Seges. Às 11h, o governador acompanha a apresentação do projeto Rede de Proteção Social. No período vespertino, Taques participa da 5ª reunião ordinária do conselho do MT Prev, que acontece às 14h30.

Quinta-feira (09.02)

Taques tem reunião às 09h com o deputado estadual Leonardo Albuquerque e os prefeitos da região oeste de Mato Grosso. Também devem participar os secretários Wilson Santos (Secid) e Marcelo Duarte (Sinfra).

No período vespertino, o governador tem reunião com Fabrício Motta, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que organiza um congresso em Cuiabá. No meio da tarde, o governador recebe prefeitos e vereadores de Alto Taquari, Rio Branco e Pontal do Araguaia. Ao fim do dia, às 17h30, debate a construção do novo hospital universitário com a direção da UFMT.

Sexta-feira (10.02)

O governador participa de um café da manhã oferecido pelo Sindicato Rural de Cuiabá, na sede da entidade. Em seu gabinete, o governador recebe líderes religiosos da Assembleia de Deus Madureira. Às 10h, o governador tem reunião com prefeitos e vereadores de Alta Floresta e Dom Aquino.

No período vespertino, Taques recebe o secretário Max Russi e a presidente do Crea-MT, Kateri Dealtina Felsk dos Anjos, às 14h30. Depois, Taques tem reunião com o prefeito e vereadores de Rosário Oeste e no fim da tarde recebe produtores rurais da região oeste do estado.