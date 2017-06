Da Redação/Extra MT

O Hospital Beneficente Santa Helena – Entidade Filantrópica – recebeu a doação de cestas, na última semana, com produtos íntimos para mães e bebês carentes pelo grupo “Mães Fresquinhas”.

Foram doadas 30 cestas pela coordenadora do projeto, Juliana Gimenes de Freitas Errante. O objetivo principal do grupo é informar cada vez mais as mamães sobre assuntos da maternidade (dicas, orientações, cuidados, entre outros) e lutar contra a cultura machista para reafirmar seus direitos. Além disso, o grupo é conhecido pela criação do evento “Mamaço com Papai Noel”, que surgiu em solidariedade a uma mãe que passou por constrangimento em amamentar seu filho em local público e como forma de defender o direito de amamentar em qualquer lugar.

“Recebi com muita alegria essas doações, representando toda a equipe desta unidade hospitalar. Esse grupo tem meu apoio, acho que cada vez mais as mulheres têm se mostrado ativas na luta para exercer seus direitos, em uma sociedade que, em pleno 2017, ainda é considerada machista”, declara Osvaldo Borges, funcionário público e membro da Comissão de Voluntariado do Santa Helena.

Estão sendo montadas mais 25 cestas que serão distribuídas ainda este mês. Quem tiver interesse em conhecer mais o projeto do grupo “Mães Fresquinhas”, podem entrar na página do Facebook pelo link https://www.facebook.com/maesfresquinhas/.

