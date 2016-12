Da Redação/Extra MT

Um grupo de haitianos se juntou e comprou as passagens para que os filhos de Chrisner Elveus, que ficou paraplégico após levar um tiro nas costas, em novembro de 2015, venham para o Brasil. Os adolescentes de 12 e 14 anos, que hoje vivem com parentes no Haiti, devem desembarcar em Cuiabá no próximo dia 28, de acordo com o presidente da Associação de Defesa dos Haitianos Migrantes em Mato Grosso (ADHM-MT), Clercius Monestine.

A irmã da mulher de Chrisner acompanhará as crianças durante a viagem. A mulher de Chrisner já está no Brasil desde março deste ano. No entanto, a família vem enfrentando problemas sérios de falta de dinheiro. “A mulher dele está devendo dois meses de aluguel. Ela veio para cuidar dele no hospital”, contou Clercius.

Para ele, a situação de Chrisner, que está internado no Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, é crítica. “Ele está há mais de um ano no hospital. Tem mais chances dele morrer do que viver”, avaliou. O haitiano não vê os filhos desde que se mudou para o país, há três anos.

Como forma de apoiar a família, os amigos de Chrisner estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro. Segundo o presidente da associação, há R$ 600 de aluguéis atrasados e serão necessários R$ 500 para adquirir alimentos para a chegada dos filhos, além de R$ 600 para taxas da Polícia Federal e R$ 300 para a compra de fraldas para o paciente.

A passagem para que a mulher dele viesse ao Brasil foi comprada com dinheiro arrecadado com uma campanha, realizada no início deste ano.

Com a ajuda de muitos brasileiros conseguimos trazer sua esposa no início deste ano, e agora eles conseguiram ajuda de amigos no Haiti e as crianças chegarão no dia 28 de dezembro em Cuiabá.

Segundo Clercius Monestine, o auxílio-doença que Chrisner recebia foi suspenso temporariamente, o que agravou a situação financeira da família. “Devido a essa situação, Joselande, a esposa, está com dois aluguéis da sua kitnet atrasados. Também não tem dinheiro para fazer uma compra para aguardar a chegada dos seus filhos. Assim como não há como adquirir fraldas para uso do esposo que ainda segue internado no hospital”, disse.

O crime

Chrisner estava na frente de uma quitinete onde morava, no Bairro Esperança, em Cuiabá, e conversava com amigos, também do Haiti, quando um motociclista passou pelo local disparando tiros contra a residência e contra os estrangeiros.

Um dos disparos acertou o haitiano e a bala ficou alojada na coluna dele. Ele foi internado no Pronto Socorro de Cuiabá ainda no dia do crime e chegou a ser liberado no dia 30 de novembro, mas passou mal e teve que retornar à unidade. Ele nunca mais recebeu alta.

