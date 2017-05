Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Mikael Gonçalves, 31, quando fugia após matar o amigo Pedro Franco de Souza, 40, e balear a esposa, P.M.B, 39, na cidade de Tangará da Serra (239 km a médio-norte de Cuiabá). Crime teve motivação passional.

Homicídio doloso e tentativa ocorreu durante a manhã de terça-feira (2), e Mikael detido no período da tarde, quando dirigia em alta velocidade pela rodovia, próximo ao município de Jangada (80 km ao norte).

De acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil de Tangará da Serra, suspeito matou o amigo e tentou assassinar a mulher, por causa de ciúmes, pois acreditava que os 2 mantinham uma relação extraconjugal.

Ele flagrou uma mensagem no celular da companheira enviada por Pedro, que posteriormente desmentiu a mensagem, enviando outra, mas o suspeito levou a mulher até a casa do amigo, no bairro São Domingos, e lá efetuou os disparos contra os 2.

Pedro Franco foi atingido por vários tiros, na cabeça, braços e tórax e morreu na calçada da rua. A mulher foi baleada com 6 disparos e socorrida em estado grave até o hospital municipal. Suspeito utilizou arma 380.

Detido quando fugia pela PRF, suspeito confessou o crime e foi autuado pela Polícia Civil de Jangada. Entretanto, caso deve ser remetido para Tangará, onde ocorreu o crime e ficará sob investigação da delegada Liliane Diogo.

Fonte: Gazeta Digital