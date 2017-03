Da Redação/Extra MT

Mesmo sendo um hospital filantrópico, com poucos recursos, o Hospital Beneficente Santa Helena prima por oferecer o melhor para os pacientes que necessitam de algum tipo de tratamento, por isso, busca constantemente a qualificação de seus funcionários com objetivo de atender sempre bem e melhor a população.

Diante disso, no inicio deste ano de 2017, uma extensa programação de qualificação dos funcionários já foi estabelecida pelo gerente de Recursos Humanos do Hospital, Jadson Barros. “Essa é uma das nossas metas aqui dentro do Santa Helena, oferecer aprimoramento e qualificação para que o nosso colaborador se sinta mais preparado para o trabalho e ao mesmo tempo, oferecer mais qualidade na prestação de serviço ao nosso paciente”, afirmou ele, que acredita também, que essa é uma das formas de estreitar a relação desses profissionais com o hospital.

“O trabalhador que se sente apoiado pela organização na qual atua ganha motivação para defender os ideais e alcançar as metas estabelecidas, visando sempre melhores resultados, como no nosso caso, fazer com que as pessoas que buscam nosso atendimento em um momento difícil, como no caso de doença, saia daqui com uma boa impressão do nosso trabalho”, contou Jadson.

Entre os cursos que serão oferecidos aos funcionários no decorrer deste ano, estão: Oratória prática, gestão do tempo, atitude, liderança, RH por competência, agressividade comercial, constelações familiares, entre outros.

Para Villela da Matta, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e presidente da SBCOACHING Corporate, quando se fala em investimentos em qualificação, é preciso pensar também em motivação de equipe. Palestras motivacionais e procedimentos mais completos são excelentes ferramentas para incentivar as pessoas a aperfeiçoarem seus talentos, confiarem mais em si mesmas e ampliarem seu desempenho pessoal e profissional. Esse tipo de ação melhora, por exemplo, a capacidade de administrar o tempo, a habilidade de analisar problemas e encontrar soluções, as aptidões interpessoais e de comunicação e o trabalho em equipe, minimizando os conflitos.

PROGRAMAÇÃO –

Confira abaixo a programação de cursos para os funcionários do Hospital Beneficente Santa Helena:

Mês de março

20 e 21 – Oratória prática;

29 – Palestra com Mário Sérgio Cortella

Mês de Abril

17 e 18 – Atitude

19 e 20 – Liderança

24 e 25 – RH seleção por competência

Mês de maio

15 e 16 – Oratória prática

15 e 16 – Atendimento

22 e 23 – Principios da negociação

Mês de junho

12 e 13 – Agressividade comercial

19 e 20 – RH estratégico

21 e 22 – Constelações familiares

26 e 27 – Gestão de tempo

Mês de julho

18 – Palestra Amir Klink

24 e 25 – Oratória prática

Mês de agosto

14 a 16 – Negociação prática

21 e 22 – Atendimento

21 e 22 – Constelações sistemicas

Mês de setembro

13 e 14 – RH gestão por competencia

18 e 19 – Gestão de tempo

25 e 26 – Atitude

Mês de outubro

16 a 19 – Oratória prática

24 – Evento prime

Mês de novembro

08 e 09 – Liderança

13 e 14 – Agressividade comercial

27 e 28 – Comunicação

Mês de dezembro

04 e 05 – Start de vendas

06 e 07 – Atendimento

Fonte: Comunicarte