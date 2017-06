Da Redação/Extra MT

O Hospital Beneficente Santa Helena (HBSH) – Entidade Filantrópica – recebeu na tarde desta terça-feira (20.06) a doação de 100 cobertores do programa social da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), adquiridos através da campanha “Aquece Cuiabá”, realizada pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, destinada a atender as pessoas de abrigos sociais, famílias carentes e instituições, entre elas, hospitalares.

Os cobertores que foram entregues pelo diretor do CDL Social, Paulo Boscolo, servirão para atender pacientes internados no Santa Helena. Durante a entrega, o diretor do hospital, Dr. Marcelo Sandrin, fez um agradecimento pela doação. “Gostaríamos de agradecer imensamente o diretor do CDL Social e demais membros do programa por essa ação e por nos ter inserido entre os beneficiários da campanha”.

Aquece Cuiabá – A campanha tem como objetivo levar cobertores para o enfrentamento ao frio cuiabano que deve iniciar mais cedo, este ano, devido ao fenômeno El Niño, previsto pelos institutos de meteorologia, o qual faz as massas frias começarem a se deslocar pelo país ainda durante o outono, atual estação. Apesar de o inverno iniciar apenas no final de junho no Centro-Oeste brasileiro, as massas de ar polar surgem pontualmente entre abril e setembro.

