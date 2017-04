Para oferecer ainda mais comodidade aos pacientes, o Hospital Beneficente Santa Helena possui um serviço interno de cartório para o registro de nascimento do bebê, que é gratuito e fica pronto imediatamente.

Esse cartório, que já possui 4 anos de existência, funciona através de uma parceria com o Judiciário via Tribunal de Justiça. Os cartórios da capital, Xavier de Matos e 3º Ofício, disponibilizam os seus serviços no interior do Hospital, e funcionam semanalmente, alternadamente.