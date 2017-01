Gilson Nasser/Folhamax

Duas mulheres de Mato Grosso – mãe e filha – podem estar entre as vítimas da tragédia ocorrida no início da tarde desta quinta-feira (19), que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavaski.

As informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades que estão trabalhando na remoção dos corpos e nas investigações do acidente.

As supostas vítimas do acidente são Maria Hilda Panas e sua filha, Maíra Panas. Ambas são oriundas da cidade de Juína. Ainda estavam na aeronave o empresário Carlos Alberto Filgueiras e o piloto Osmar Rodrigues.

O avião modelo Hawker Beechcraft King Air C90, de matrícula PR-SOM, decolou no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, e seguia para uma pista de pouso na cidade de Paraty, no litoral no Rio de Janeiro. Cerca de 20 minutos depois, a aeronave caiu no mar, há cerca de 2 quilômetros da pista de pouso.

Atualmente, mãe e filha já não moravam mais em Mato Grosso. Maíra trabalhava na rede de hoteis Emiliano, cujo dono é Carlos Alberto Filgueiras, uma das vítimas no acidente. Ela seria uma funcionária de confiança do empresário.

Uma filha de Maria Hilda e irmã de Maíra é advogada e ainda atua em Juína.

Ela confirmou que existe a suspeita de que os corpos sejam das matogrossenses. “Essa suspeita existe, mas não é nada confirmado. A Maíra trabalhava como massaoterapeuta para o Carlos Alberto e tudo indica que elas estariam no voo”, disse.

De acordo com as informações, os corpos ainda estão submersos no mar para efeitos de investigação. Eles aguarda a Polícia Federal e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Ainda não há previsão de quando os corpos serão liberados. A tendência é de que mãe e filha sejam sepultadas em Mato Grosso.

ACIDENTE

Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Teori Zavascki morreu na tarde desta quinta-feira (19), aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A morte de Teori foi confirmada pelo filho do magistrado Francisco Zavascki em uma rede social, às 18h05.

A tragédia gerou consternação no meio jurídico, político e empresarial. Tão logo a informação foi confirmada, autoridades, entidades e empresas passaram a repercutir a morte.

No início da noite, presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento no Palácio do Planalto no qual lamentou a morte do ministro do STF e anunciou ter decretado luto oficial de três dias. Na rápida fala, Temer disse que o magistrado era um “homem de bem” e um “orgulho para todos os brasileiros”.