Da Redação/Extra MT

Um grupo de 80 índios da etnia Kayapó bloqueia nesta quinta-feira (4) a MT-320 em Colíder, a 648 km de Cuiabá. De acordo com as lideranças dos indígenas, o ato ocorre em protesto depois da morte de dois índios no Hospital Regional de Colíder. Os indígenas dizem que o atendimento de saúde no hospital é precário e cobram medidas do governo estadual. Grávidas e mulheres que estão prestes a dar a luz precisam procurar hospitais em outras cidades.

A Polícia Militar acompanha a situação e faz rondas pela rodovia. Os policiais e os moradores dizem que os funcionários do Hospital Regional de Colíder estão em greve por falta de pagamento de salários. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Mato Grosso não se posicionou sobre a situação até a publicação desta reportagem.