Izabel Barrizon/GD

Jovem de 20 anos morre afogado na tarde de domingo (29), em uma represa, em momento de lazer com amigos em uma chácara particular na região do Cinturão Verde, zona rural de Cuiabá.

Marcus Vaillant



Corpo de Lucas Diego Soares dos Santos, morador do Pedra 90 foi resgatado por um amigo. Ele estava em companhia de um casal, nadando na represa quando se afogou. Acidente ocorreu por volta das 13h50, na chácara próxima a ponte do Rio Aricá.

Uma testemunha contou para a Polícia Militar, que a vítima passava a tarde no local em companhia de amigos. A própria testemunha, homem de 39 anos, e uma mulher, nadavam em companhia de Lucas, quando perceberam que ele se afogava.

O homem tentou socorrer Lucas, mas não conseguiu e viu quando afundou na represa. Outro colega surgiu e encontrou o corpo no fundo da represa.

Foram acionados os órgãos competentes, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito, Politec e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que abrirá inquérito para apurar a morte. Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).