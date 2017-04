Welington Sabino/GD

A juíza Selma Rosane Santos Arruda segue à frente das ações penais contra o vereador cassado João Emanuel Moreira Lima que tramitam na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Ela rejeitou mais um pedido de suspeição formulado pela defesa do réu e não se declarou suspeita para julgar um processo criminal oriundo da 3ª fase da Operação Aprendiz onde o ex-vereador é processado pelo crime de lavagem de dinheiro juntamente com outras 4 pessoas.

Outros pedidos semelhantes interpostos por Emanuel e seu irmão, Lázaro Moreira Lima, também já foram rejeitados pela magistrada e também pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que ao analisar os pedidos vem mantendo o mesmo entendimento: de que Selma Rosane não é suspeita para julgar os processos contra Emanuel e seus familiares. No começo de março deste ano o Tribununal de Justiça negou recurso de exceção de suspeição que visava afastar a magistrada do processo derivado da Operação Castelo de Areia.

Na ação de suspeição, cuja decisão de Selma Rosane foi publicada nesta segunda-feira (17) no Diário Eletrônico da Justiça, a defesa de Emanuel sustenta que já estão em curso outros 2 pedidos de exceção contra a magistrada.

Na tentativa de fundamentar o recurso, a defesa argumenta que a Selma Rosane ocupa posição de julgadora, vítima e representada de Emanuel. Também a acusa de realizar denunciação caluniosa contra o ex-vereador e de utilizar a situação jurídica de João Emanuel “para sua promoção em campanha política”.

Outra alegação é de que a juíza utiliza de sigilo processual para prejudicar a defesa. Por fim, aponta ainda possível cometimento de prevaricação por parte de Selma contra Emanuel.

A defesa relata que na audiência realizada no dia 31 de janeiro deste ano, após os advogados terem assinado o termo e se levantado para sair, Selma Rosane teria se voltado para o promotor de Justiça, aconselhando-o a tentar fazer com o réu Gleisy Ferreira de Souza formulasse delação premiada e aconselhando a forma como o MP poderia localizá-lo.

Nos autos, a defesa de Emanuel cita ainda uma reportagem exibida no programa “Câmera Record” no dia 2 de março deste ano, no qual a juíza Selma Rosane “teria revelado de forma categórica que se sente não só ameaçada, mas também com medo, o que indica o prejuízo e comprometimento psicológico!”.

A magistrada, além de não acatar os argumentos, ainda afirmou que a defesa de Emanuel distorce os fatos na tentativa de afastá-la da ação penal. “Após ouvir atentamente a entrevista anexada pela defesa, vê-se claramente que a primeira distorção que a defesa faz é em apontar que está magistrada iria “…culminar com pistola”. Jamais disse isso e a própria gravação desmente a afirmação do Excipiente. O que disse foi que “…é uma das causas da gente culminar COM A ESCOLTA”, enfatiza Selma ao fazer referência a trechos do programa Câmera Record exibido pela TV Record mostrando a rotina de alguns juízes brasileiros que andam com escolta policial em virtude de ameaças.

“Assim me referi no sentido de que aquele era o momento de solicitar escolta, para evitar possíveis ataques que pudessem atentar contra a vida ou à integridade física desta magistrada. Outrossim, jamais disse ou dei a entender, seja na referida entrevista ou em qualquer outro momento, de que estaria “…pronta para reagir com arma de fogo contra o excipiente.”. Trata-se, pois, de mais uma alegação fantasiosa por parte da defesa e do Excipiente”, rebate a magistrada.

Selma Rosane atesta que jamais afirmou ou revelou que se sentia ameaçada e com medo, o que indicaria prejuízo e comprometimento psicológico pelo suposto atentado. “Pelo contrário, conforme já afirmei nos autos das exceções de suspeição Códs. 452411 e 453413, esse suposto atentado, além de não influir no convencimento desta magistrada, por não passar de uma mera alegação de um acusado com histórico de ser, em tese, um estelionatário, até o presente momento não restou comprovado, tratando-se de afirmação isolada”. Agora, a suspeição sobe para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.