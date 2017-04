Tweet no Twitter

Leandro J. Nascimento

O cidadão obeso está desobrigado a transpor a roleta dos veículos do transporte coletivo urbano em Sinop. É o que determina a Lei 2.416, sancionada pela prefeita Rosana Martinelli (PR), já em vigor. A medida visa facilitar o acesso do cidadão com obesidade mórbida a estes veículos.

O projeto de lei, de autoria do vereador Fernando Brandão (PR), tramitou na Câmara Municipal dos Vereadores e foi aprovado pelo Legislativo. De acordo com a agora lei, a obesidade mórbida deve ser atestada por meio de declaração médica.

Pelo que rege a legislação, o cidadão deverá entrar pela porta de trás, pagar passagem e permanecer na parte traseira do ônibus.

